Свет отключили на трех улицах Рязани из-за аварии на сетях

Отключение затронуло потребителей на улице Баженова (дома № 7, 26 и 34), на улице Светлой (дом № 1), а также в районе Голенчино — на улице Старый сад (дом № 19). Специалисты уже приступили к ремонту поврежденного участка.

Днем 19 марта в 14:45 произошло технологическое нарушение в работе электросетей, в результате которого без света остались жители нескольких домов. Об этом сообщили в пресс-службе РГРЭС.

