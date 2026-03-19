В квартире рязанской пенсионерки обвалился потолок

На опубликованных фото видны отвалившиеся куски потолка, а также затопленный натяжной потолок. 18 марта в ответ на обращение региональная госжилинспекция сообщила, что ситуация находится на контроле. Управляющая компания проведет осмотр квартиры и составит соответствующий акт. Специалисты ведомства попросили собственницу квартиры связаться с ними, так как дозвониться до нее ранее не удалось.

В квартире пенсионерки на улице Семинарской обвалился потолок. Информация о случившемся появилась в комментариях к публикациям губернатора Павла Малкова.

«Пенсионеры боятся находиться дома. Обрушения продолжаются», — сообщила комментатор.

На опубликованных фото видны отвалившиеся куски потолка, а также затопленный натяжной потолок.

18 марта в ответ на обращение региональная госжилинспекция сообщила, что ситуация находится на контроле. Управляющая компания проведет осмотр квартиры и составит соответствующий акт. Специалисты ведомства попросили собственницу квартиры связаться с ними, так как дозвониться до нее ранее не удалось.

Напомним, о проблемах с потолком в этой квартире говорилось еще 16 марта. Тогда рязанцы сообщали, что обрушение произошло после проведения капитального ремонта крыши.