В центре Рязани обвалился потолок после капремонта крыши

По словам очевидцев, инцидент произошел на Семинарской улице. «В Рязани (на улице Семинарская) после капитального ремонта крыши обрушился потолок. На натяжном потолке лежат бетонные плиты. Управляющая компания и аварийная служба не отвечают. Прокуратура не отвечает на обращения», — сообщили написали в соцсетях местные жители.