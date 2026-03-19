Проект новой троллейбусной линии в Рязани прошел госэкспертизу

В Рязани завершено проектирование комплекса новой троллейбусной линии по улице Новоселов — от дома № 40 до дома № 60, с выходом к микрорайонам ДПР 7, 7А и ДПР 8, 9. Об этом сообщили в отчете о деятельности управления капстроительства администрации за 2025 год, который озвучили на заседании профильного комитета гордумы. Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы. По данным управления капитального строительства, проектная документация разработана в полном объеме. Однако подрядная организация пока не передала акт выполненных работ в электронном виде из-за технических сложностей.

В Рязани завершено проектирование комплекса новой троллейбусной линии по улице Новоселов — от дома № 40 до дома № 60, с выходом к микрорайонам ДПР 7, 7А и ДПР 8, 9. Об этом сообщили в отчете о деятельности управления капстроительства администрации за 2025 год, который озвучили на заседании профильного комитета гордумы.

Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы.

Оплата работ запланирована на 2026 год.

Напомним, проект предполагает строительство контактной сети в обоих направлениях и на разворотном кругу у дома № 60. Также предусмотрено строительство двух тяговых подстанций в два этапа. В районе дома № 60 появится бытовой корпус с диспетчерской, женским и мужским санузлами, комнатой приема пищи, помещением для ремонтной бригады, отдельными воротами для въезда автотранспорта и парковкой на не менее пяти машинных мест.