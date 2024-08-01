В Рязани разработают проект продления троллейбусной линии на улице Новоселов

Представить документацию должны до 20 декабря 2024 года.

В Рязани на разработку проектной документации на строительство новой троллейбусной линии на улице Новоселов от дома № 40 до № 60 выделили 14 миллионов 15 тысяч 513 рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Согласно документации, проект предполагает строительство контактной сети в обоих направлениях и на разворотном круге у дома № 60. Также предусмотрено строительство двух тяговых подстанций в два этапа. В районе дома № 60 появится бытовой корпус с диспетчерской, женским и мужским санузлами, комнатой приема пищи, помещением для ремонтной бригады, отдельными воротами для въезда автотранспорта и парковкой на не менее пяти машинных мест.

В документах уточняется, что тяговая подстанция ТП-19 нужна для перспективного развития троллейбусной сети новых застраивающихся районов ДПР 7, 7А, 8, 9.

Заказчик — управление капстроительства администрации Рязани. Разработать документацию должны до 20 декабря 2024 года.