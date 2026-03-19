Песков: переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков

Кремль рассчитывает на продолжение трехсторонних переговоров по Украине после согласования графиков всех сторон, прежде всего США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Он отметил, что пауза в переговорах носит ситуативный характер. Попытки Киева наносить удары по таким объектам он назвал безответственными на фоне нестабильности мирового энергорынка.

Песков также заявил, что российские военные принимают меры для защиты энергоинфраструктуры в Черном море от атак беспилотников. Попытки Киева наносить удары по таким объектам он назвал безответственными на фоне нестабильности мирового энергорынка.

По его словам, Владимир Путин ранее предупреждал, что развитие силового сценария вокруг Ирана может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и повлиять на энергорынок. Сейчас, как подчеркнул Песков, последствия этой ситуации ощущают и Россия, и другие страны.

Кроме того, Песков сообщил, что в четверг президент выступит на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.

