Песков заявил о паузе в трехсторонних переговорах России, США и Украины

Работа трехсторонней группы по вопросам безопасности между Россией, США и Украиной приостановлена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает портал «Известия».

По его словам, две группы работают отдельно из-за различий в повестке дня. При этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает свои усилия в рамках двустороннего диалога с США.

Дмитриев также отметил, что 11 марта состоялась встреча руководителей рабочей группы по экономическому взаимодействию России и США. Однако трехсторонний формат переговоров, включающий Украину, в настоящее время не функционирует.

О сроках возобновления трехсторонних переговоров официальной информации пока нет.