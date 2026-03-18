Выпускник рязанского вуза, похитивший ребенка в Смоленске, покончил с собой в СИЗО

Напомним, в конце февраля в Смоленске исчезла 9-летняя девочка. Школьницу искали трое суток. 26 февраля ребенка нашли в квартире в Заднепровском районе Смоленска. Определить местоположение помогли камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие автомобиль ВАЗ-2109, на котором увезли школьницу. Полицейские отследили маршрут и нашли брошенную машину. В салоне обнаружили ДНК пропавшей и сим-карту, оформленную на местного жителя. Мужчину задержали. По данным Mash, он окончил рязанский МГИК. 43-летнему похитителю грозило от 5 до 12 лет колонии. Ранее он уже фигурировал в уголовных делах: в 2012 году проходил по делу о краже, а в 2021‑м получил 3 года условно по «наркотической» статье.

Выпускник рязанского вуза, похитивший ребенка в Смоленске, покончил с собой в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

