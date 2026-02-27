Рязань
Mash: в похищении девочки в Смоленске подозревают выпускника рязанского вуза
Фото: скриншот из видео Telegram-канала официального представителя МВД Ирины Волк.