Mash: в похищении девочки в Смоленске подозревают выпускника рязанского вуза

Школьницу искали трое суток. Утром 24 февраля она вышла, чтобы выгулять домашнее животное на улице Маршала Еременко, и не вернулась. 26 февраля ребенка нашли в квартире в Заднепровском районе Смоленска. Определить местоположение помогли камеры видеонаблюдения, зафиксировавшие автомобиль ВАЗ-2109, на котором увезли школьницу. Полицейские отследили маршрут и нашли брошенную машину. В салоне обнаружили ДНК пропавшей и сим-карту, оформленную на местного жителя. Мужчину задержали. По данным Mash, он окончил рязанский МГИК. В 2021 году был судим за хранение наркотиков.

Как пишет канал, подозреваемый признался, что держал ребенка в квартире у своей сожительницы. Та рассказала, что мужчина привел девочку и представил как племянницу.

При первичном осмотре у ребенка не нашли следов насилия. Мотивы похищения выясняются.

Фото: скриншот из видео Telegram-канала официального представителя МВД Ирины Волк.