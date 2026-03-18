В Госдуме прокомментировали рекомендации женщинам о визите к психологу

Женщины в возрасте 18-49 лет, которые в ходе репродуктивной диспансеризации укажут на отсутствие планов на детей, смогут самостоятельно принимать решение о необходимости визита к психологу. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), передает РИА Новости. По словам Леонова, если женщине будет направлено такое предложение, она вправе самостоятельно решить, идти ли на консультацию к специалисту. «Это рекомендация», — отметил он. Парламентарий подчеркнул, что подобный подход не должен вызывать негативной реакции. Он привел аналогию с направлениями к эндокринологу при выявлении ожирения и отметил, что забота о здоровье женщин должна восприниматься положительно.

Ранее сообщалось, что россиянок, не планирующих детей, будут направлять к психологу.