Россиянок, не планирующих детей, будут направлять к психологу

Минздрав РФ утвердил документ, согласно которому женщин, не планирующих ребенка, могут направлять на консультацию к медицинскому психологу. Если пациентка при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации указывает «0» на вопрос о желаемом числе детей, специалист должен помочь сформировать положительные установки на рождение ребенка.

Кроме того, женщинам с факторами риска гинекологических заболеваний должны давать рекомендации по их устранению. Нормализация массы тела особенно важна: время зачатия увеличивается в два раза при ИМТ выше 35 и в четыре раза при ИМТ ниже 18.

Также необходимо своевременно выявлять и лечить инфекции, передающиеся половым путем, и другие соматические заболевания, которые могут нарушать репродуктивную функцию.