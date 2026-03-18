Россиянок, не планирующих детей, будут направлять к психологу

Минздрав РФ утвердил документ, согласно которому женщин, не планирующих ребенка, могут направлять на консультацию к медицинскому психологу. Об этом пишет ТАСС.
Если пациентка при анкетировании в рамках репродуктивной диспансеризации указывает «0» на вопрос о желаемом числе детей, специалист должен помочь сформировать положительные установки на рождение ребенка.
Кроме того, женщинам с факторами риска гинекологических заболеваний должны давать рекомендации по их устранению. Нормализация массы тела особенно важна: время зачатия увеличивается в два раза при ИМТ выше 35 и в четыре раза при ИМТ ниже 18.
Также необходимо своевременно выявлять и лечить инфекции, передающиеся половым путем, и другие соматические заболевания, которые могут нарушать репродуктивную функцию.