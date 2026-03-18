Рязанка выступила на сцене с Полиной Гагариной
Рязанка Мария Политикова выступила на сцене ДС «Олимпийский» с певицей Полиной Гагариной. Они исполнили песню «Колыбельная». Напомним, Мария Политикова заняла третье место в шоу «Голос. Дети» на Первом канале в 2021 году.
Видео в редакцию прислали читатели.
Рязанка Мария Политикова выступила на сцене ДС «Олимпийский» с певицей Полиной Гагариной. Они исполнили песню «Колыбельная».
Напомним, Мария Политикова заняла третье место в шоу «Голос. Дети» на Первом канале в 2021 году.