Рязанка выступила на сцене с Полиной Гагариной

Рязанка Мария Политикова выступила на сцене ДС «Олимпийский» с певицей Полиной Гагариной. Они исполнили песню «Колыбельная». Напомним, Мария Политикова заняла третье место в шоу «Голос. Дети» на Первом канале в 2021 году.