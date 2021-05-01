Рязанка Мария Политикова стала третьей в шоу «Голос. Дети»
Рязанская школьница Мария Политикова заняла третье место в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Программа вышла в эфир в пятницу, 30 апреля.
Рязанская школьница Мария Политикова заняла третье место в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Программа вышла в эфир в пятницу, 30 апреля.
13-летняя девочка стала лучшей в команде Басты — в финале она исполнила песню «Последняя поэма», ставшую известной после выхода на экраны фильма «Вам и не снилось…».
В суперфинале Мария Политикова спела «До свиданья, лето» Аллы Пугачевой. После выступления рязанки и номеров двух других суперфиналистов объявили зрительское голосование. В нем Политикова стала третьей, она набрала 14%.
Владислав Тюкин стал победителем восьмого сезона проекта «Голос. Дети». Второе место заняла Елизавета Трофимова.