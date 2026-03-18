Рязанцы пожаловались на перекопанный двор и провалившийся асфальт у подъезда

Выяснилось, что около домов №№ 5 и 7 на улице Бабушкина в феврале начали проводить работы по замене трубопроводов тепловой сети. «Рабочие приходят на два-три часа и пропадают, в иные дни их нет вообще. У второго подъезда провалился асфальт — люди боятся выйти из дома и рухнуть под землю. Это издевательство когда-нибудь закончится? Несколько дней в морозы просидели без отопления — перерасчета нет», — написала рязанка. В РМПТС в ответ на жалобу сообщили, что работы проводятся. Общая протяженность участка для замены трубопроводов составляет 700 метров.

«Срок завершения работ — 31 мая 2026 года», — отметили в РМПТС.

Ранее сообщалось об отключении отопления и горячей воды на улице Бабушкина, дом № 5 из-за проведения ремонтных работ.