Жители Рязани остались без горячей воды и отопления

Во вторник, 17 марта, жители Рязани остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщили в городских теплосетях.

Приостановлена подача горячей воды для проведения ремонтных работ ориентировочно до 16:00 по адресу:

улица Новоселов, дом № 28, 28 корпус 1, 28 корпус 2, 28 корпус 3, 30, 30 корпус 1, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 32 корпус 3, 34, 34а, 34 корпус 1, 36, 36 корпус 1, 36 корпус 2, 36 корпус 3, 38, 38 корпус 1, 38 корпус 2, 40, 40 корпус 1, 40 корпус 2, 40 корпус 3.

В зону отключения попали школа № 68, детская поликлиника № 7, детский сад № 142.

Из-за проведения работ по замене запорной арматуры горячей воды нет по адресам:

улица Бирюзова, дома № 6 корпус 1, 6 корпус 2, 7, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 9/23;

улица Интернациональная, дома № 7, 7 а, 8/29;

улица Станкозаводская, дома № 25, 25 корпус 1, 27;

улица Зубковой, дома № 19 корпус 1, 19 корпус 2, 19 корпус 3, 20 корпус 1, 20 корпус 2, 20 корпус 3.

Горячую воду также отключили в детских садах № 3, 16, здании детской молочной кухни (улица Бирюзова, дом № 9/23).

Отопления ориентировочно до 17:00 нет из-за ремонта трубопровода в доме № 5 по улице Бабушкина.