В Рязани сотрудники ДПС оказали первую помощь попавшему в ДТП водителю

Авария произошла днем 15 марта вблизи дома № 12Б на Московском шоссе. 43-летний местный житель, управляя автомобилем Nissan Almera, столкнулся с автомобилем Geely Atlas, под управлением 43-летнего жителя Рязани. Отмечается, что полицейские прибыли еще до приезда других экстренных служб. Водителю Nissan требовалась неотложная медицинская помощь. Госавтоинспекторы воспользовались укладкой для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Инспекторы ДПС использовали материалы укладки и наложили пострадавшему на раны повязку для защиты от грязи и инфекций. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в ближайшую больницу. Напомним, в ДТП также пострадали пассажиры Nissan: 29-летний мужчина и 3-летний ребенок, и водитель Geely.

В Рязани сотрудники ДПС оказали первую помощь попавшему в ДТП водителю. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Авария произошла днем 15 марта вблизи дома № 12Б на Московском шоссе. 43-летний местный житель, управляя автомобилем Nissan Almera, столкнулся с автомобилем Geely Atlas, под управлением 43-летнего жителя Рязани.

Отмечается, что полицейские прибыли еще до приезда других экстренных служб. Водителю Nissan требовалась неотложная медицинская помощь. Госавтоинспекторы воспользовались укладкой для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Инспекторы ДПС использовали материалы укладки и наложили пострадавшему на раны повязку для защиты от грязи и инфекций.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в ближайшую больницу.

Напомним, в ДТП также пострадали пассажиры Nissan: 29-летний мужчина и 3-летний ребенок, и водитель Geely.