В Рязани произошло ДТП, пострадали четыре человека

15 марта около 11:50 в Рязани произошло ДТП с участием автомобилей «Ниссан Альмера» и «Джили Атлас». Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ. Как отмечается в сводке, 43-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением и врезался в «Джили», за рулем которого также находился 43-летний рязанец. В результате аварии оба водителя, а также пассажиры «Ниссана», 29-летний мужчина и 3-летний ребенок, получили травмы различной степени тяжести. В данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства ДТП.

