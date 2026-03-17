Акции Павла Малкова выросли после встречи с Александром Лукашенко
Губернатор Рязанской области Павел Малков укрепил позиции на «Бирже губернаторов» агентства «ПолитБрокер». Об этом сообщили в Telegram-канале проекта. Отмечается, что рост связан с встречей с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и развитием сотрудничества между регионом и республикой.
По данным «ПолитБрокера», акции Малкова вошли в категорию роста вместе с рядом других глав регионов. В числе лидеров также оказались:
Александр Бречалов (Удмуртия)
Дмитрий Махонин (Пермский край)
Алексей Цыденов (Бурятия)