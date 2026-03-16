Александр Лукашенко встретился с губернатором Павлом Малковым

В понедельник, 16 марта, президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с губернатором Рязанской области Павлом Малковым. Об этом
Отмечается, что это первый визит Павла Малкова в должности губернатора в Беларусь. Рабочая поездка продлится два дня.
До прибытия во Дворец Независимости глава региона встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Беларуси Борисом Грызловым. После возложил венок к обелиску на Площади Победы в Минске.
По данным Sputnik, в рамках рабочего визита состоится встреча Малкова с заместителем премьер-министра Беларуси Анатолием Сиваком. Также планируется подписание ряда двусторонних документов.
Кроме того, делегация Рязанской области посетит ОАО «Минский автомобильный завод», где состоится выставка продукции флагмана белорусского автомобилестроения. Пройдет встреча с руководством концерна «Белгоспищепром».
Губернатор также встретится с паралимпийцем и общественным деятелем Алексеем Талаем и посетит Музей истории Великой Отечественной войны.
Помимо этого, к визиту Малкова приурочен концерт Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова в Белорусской государственной филармонии.