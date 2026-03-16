В Рязанской области утвердили охранные зоны Дмитриево-Ряжского монастыря

Объект культурного наследия регионального значения расположен в селе Дмитриево Скопинского района. Исторический памятник относится к XVII—XVIII вв.екам. Площадь ОКН составляет 68 тысяч 907 м². В границах охранных зон запрещается использовать строительные технологии с негативным воздействием на историческую застройку, размещать взрыво- и пожароопасные объекты, рекламу, вывески, автостоянки, киоски, навесы, базовые станции сотовой связи, отходы производства и потребления, а также обустраивать склады и захоронения ядохимикатов. Ранее также сообщалось, что при выполнении работ по наружной отделке фасадов необходимо использовать материалы, которые не нарушают историческую и природную среду.

В Рязанской области утвердили охранные зоны Дмитриево-Ряжского монастыря. Постановление опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

Объект культурного наследия регионального значения расположен в селе Дмитриево Скопинского района. Исторический памятник относится к XVII—XVIII вв. екам. Площадь ОКН составляет 68 тысяч 907 м².

В границах охранных зон запрещается использовать строительные технологии с негативным воздействием на историческую застройку, размещать взрыво- и пожароопасные объекты, рекламу, вывески, автостоянки, киоски, навесы, базовые станции сотовой связи, отходы производства и потребления, а также обустраивать склады и захоронения ядохимикатов.

Ранее также сообщалось, что при выполнении работ по наружной отделке фасадов необходимо использовать материалы, которые не нарушают историческую и природную среду.