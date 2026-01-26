В Рязанской области намерены установить охранные зоны еще двух ОКН

В Рязанской области намерены установить охранные зоны еще двух объектов культурного наследия. Соответствующие проекты постановлений опубликовали на сайте регионального правительства.

Речь идет о следующих ОКН регионального значения: «Дмитриево-Ряжский монастырь» XVII—XVIII вв. еков в Скопинском районе и «Комплекс сооружений конного двора» ХIХ века в Сасовском районе. В документах указано, что площадь первого объекта составляет 68 тысяч 907 м², а второго — 75 тысяч 495 м².

Кроме того, в пределах охранных зон планируют утвердить требования к градостроительным регламентам. В границах территорий хотят ввести запрет на строительство или реконструкцию объектов с нарушением исторической среды, размещение рекламы, вывесок, автостоянок и киосков, взрыво- и пожароопасных объектов, станций сотовой связи. Также около ОКН недопустимо обустройство складов и захоронений ядохимикатов.

В документах уточняется, что при выполнении работ по наружной отделке фасадов необходимо использовать материалы, которые не нарушают историческую и природную среду.

Напомним, ранее сообщалось, что охранные зоны появились у объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба фон Дервиза» в Старожиловском районе.