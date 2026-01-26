В Рязанской области намерены установить охранные зоны еще двух ОКН

В Рязанской области намерены установить охранные зоны еще двух объектов культурного наследия. Соответствующие проекты постановлений опубликовали на сайте регионального правительства.
Речь идет о следующих ОКН регионального значения: «Дмитриево-Ряжский монастырь»
Кроме того, в пределах охранных зон планируют утвердить требования к градостроительным регламентам. В границах территорий хотят ввести запрет на строительство или реконструкцию объектов с нарушением исторической среды, размещение рекламы, вывесок, автостоянок и киосков, взрыво- и пожароопасных объектов, станций сотовой связи. Также около ОКН недопустимо обустройство складов и захоронений ядохимикатов.
В документах уточняется, что при выполнении работ по наружной отделке фасадов необходимо использовать материалы, которые не нарушают историческую и природную среду.
Напомним, ранее сообщалось, что охранные зоны появились у объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба фон Дервиза» в Старожиловском районе.