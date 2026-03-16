В Рязани за неделю зафиксировали четыре превышения вредных веществ в воздухе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.
11 марта и 14 марта стационарным постом наблюдения за воздухом, установленным в районе Дашково-Песочня, выявлено превышение ПДК диоксида серы. Уровень концентрации составил 1,37 ПДКмр и 2,42 ПДКмр соответственно.
14 и 15 марта в Канищеве зафиксировано превышение ПДК оксида азота (1,57 ПДКмр и 2,28 ПДКмр соответственно).
Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Роспотребнадзор и горадминистрацию.
Напомним, в прошедшие выходные рязанцы жаловались на химическую вонь и запах гари.