Рязанцы оба выходных дня чувствовали вонь в городе
О неприятном запахе 15 марта рассказали жители Приокского микрорайона в соцсетях. Отмечается, что химический запах и гарь чувствовалась с утра.
Рязанцы оба выходных дня чувствовали вонь в городе. О неприятном запахе 15 марта рассказали жители Приокского микрорайона в соцсетях.
Отмечается, что химический запах и гарь чувствовалась с утра 15 марта.
14 марта о похожем запахе рассказывали жители Кального. Также неприятный запах чувствовался в Песочне.