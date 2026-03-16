«Оскар» за лучший фильм 2026 года получила картина «Битва за битвой»

В Лос-Анджелесе 15 марта состоялась церемония вручения наград 98-й премии «Оскар». На звание лучшего фильма претендовали «Бугония», «Хамнет», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Сны поездов», «Марти Великолепный», «Франкенштейн», F1. Всего «Битва за битвой» получил «Оскара» в шести номинациях: Пол Томас Андерсон удостоен награды за лучший адаптированный сценарий и как лучший режиссер. Шон Пенн — за мужскую роль второго плана. Кассандра Кулукундис отмечена наградой за лучший кастинг.

Картина «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона получила «Оскар» как лучший фильм 2026 года. Об этом сообщило РИА Новости.

Кроме того, «Битва за битвой» победила в номинации «Лучший монтаж».

На втором месте по количеству наград находится фильм «Грешники». Картина получила четыре статуэтки.

Российский художник-аниматор Константин Бронзит в третий раз не получил «Оскар» за короткометражный мультфильм, уточнили в публикации. Награда досталась канадским режиссерам Крису Лэвису и Мацеку Щербовски за «Девушку, которая плакала жемчугом».

Фото: кадр из фильма «Битва за битвой».