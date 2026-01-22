Мультфильм российского режиссера номинировали на «Оскар»

Академия кинематографических искусств и наук США включила российского мультипликатора Константина Бронзита с картиной «Три сестры» в список номинантов на премию «Оскар». Об этом сообщает РБК.

Сам Бронзит заявил, что шансы на победу остаются высокими, несмотря на конкуренцию среди пяти номинантов. Главным соперником он назвал короткометражный мультфильм Butterfly.

Константин Бронзит является членом Американской академии кинематографических искусств. Ранее его работы дважды номинировали на «Оскар», а также на французскую премию «Сезар». Он также стал лауреатом премии «Ника» и имеет звание Заслуженного деятеля искусств России.

Фото: кинокомпания СТВ.