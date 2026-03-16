Этно-кафе в Касимове посетил ведущий шоу «Гастротур» Александр Пушков

На телеканале «Пятница!» вышел выпуск про гастрономию Касимова. Об этом сообщил телеграм-канал «Касимов на связи». Александр Пушков посетил этно-кафе «Татарская сказка» и попробовал похлебку купцов Шакуловых с переписами, а на десерт — лаваш. Отмечается, что ведущий шоу «Гастротур» остался доволен. В выпуске также показан процесс приготовления блюд.