В Рязани прошли съемки нового сезона шоу «Гастротур» с Александром Пушковым

В Рязани прошли съемки нового сезона кулинарного шоу «Гастротур» на телеканале «Пятница». Об этом написали в телеграм-канале «Твиглс | медиа Рязань». Ведущий Александр «Рембо» Пушков побывал в популярных заведениях города, включая гастробар «Есть» и кафе «Старый мельник». Перед посещением Рязани съемочная группа также побывала в Касимове, где шеф-повар попробовал традиционную татарскую кухню в этно-кафе «Татарская сказка». Уточняется, что новый сезон программы запланирован на весну.