В ночь на 15 марта в России сбили 170 БПЛА

Отмечается, что в период с 21.00 14 марта до 07.00 15 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА сбили над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республик Адыгея, Крым, акваторией Черного Моря и Московского региона, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву.

Напомним, за 14 марта уничтожено 44 беспилотника на подлете к Москве.