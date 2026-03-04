В России начали регистрировать обращения в больницы из-за клещей

Отмечается, что из-за таяния снега, перемещающего мелких млекопитающих в населенные пункты, и начала активности клещей, рекомендуется проводить зооэнтомологический мониторинг.

В медицинские учреждения России начали поступать обращения по поводу укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передают РИА Новости.

«Регистрируются обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей», — говорится в сообщении.

