Участок дороги у рязанской деревни освободился от воды

Речь идет об участке дороги возле деревни Серебрянь Михайловского округа. По данным ГУ МЧС по региону, 14 марта из-за спада уровня воды в реке Проня участок дороги освободился от воды. Напомним, о затоплении стало известно 10 марта. В прокуратуре сообщали об ограничении проезда в деревню. Представители противопожарной службы, медики и правоохранительные органы работали в штатном режиме. Доставка продуктов питания осуществлялась предпринимателем по заявкам граждан.

