Прокуратура будет контролировать прохождение паводка в Рязанской области

По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва межрайпрокуроры обеспечивают надзорное сопровождение прохождения паводка в регионе. На контроле прокуратуры Михайловского района находится работа органов местного самоуправления по обеспечению жизнедеятельности населения деревни Серебрянь. Из-за весеннего паводка в деревне есть ограничения в транспортной доступности. Представители противопожарной службы, медики и правоохранительные органы работают в штатном режиме. Доставка продуктов питания осуществляется предпринимателем по заявкам граждан.