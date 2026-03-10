Прокуратура будет контролировать прохождение паводка в Рязанской области
По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва межрайпрокуроры обеспечивают надзорное сопровождение прохождения паводка в регионе. На контроле прокуратуры Михайловского района находится работа органов местного самоуправления по обеспечению жизнедеятельности населения деревни Серебрянь. Из-за весеннего паводка в деревне есть ограничения в транспортной доступности. Представители противопожарной службы, медики и правоохранительные органы работают в штатном режиме. Доставка продуктов питания осуществляется предпринимателем по заявкам граждан.
Прокуратура будет контролировать прохождение паводка в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомтсва.
По поручению прокурора области Дмитрия Коданёва межрайпрокуроры обеспечивают надзорное сопровождение прохождения паводка в регионе.
На контроле прокуратуры Михайловского района находится работа органов местного самоуправления по обеспечению жизнедеятельности населения деревни Серебрянь. Из-за весеннего паводка в деревне есть ограничения в транспортной доступности.
Представители противопожарной службы, медики и правоохранительные органы работают в штатном режиме. Доставка продуктов питания осуществляется предпринимателем по заявкам граждан.