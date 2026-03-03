Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
Срд, 04
Чтв, 05
ЦБ USD 77.61 0.44 04/03
ЦБ EUR 90.31 -0.42 04/03
Нал. USD 78.00 / 77.70 03/03 16:40
Нал. EUR 91.25 / 91.40 03/03 16:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
360
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
2 986
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
750
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 273
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанские экологи раскритиковали уборку снега в городе
По их словам, накопившиеся трудности связаны с долгим игнорированием нужд зимнего содержания города: вместо обновления спецтехники местные власти годами выбирали самый бюджетный вариант — применение песко-соляной смеси для борьбы с льдом. Согласно данным ДБГ, к 5 февраля 2026 года в Рязани было израсходовано более 7 200 м³ песко-соляной смеси и свыше 8,4 тысяч тонн соли. При этом песок используют глинистый и мелкий, который после таяния снега превращается в пыль, загрязняющую окружающую среду, ухудшающую качество воздуха и наносящую вред обуви, лапам животных и городской инфраструктуре.

Активист Экологического Рязанского Альянса Евгений Рыбаков подчеркнул наличие глубокой системной проблемы с вывозом снега в Рязани. Об этом написали в телеграм-канале ЭРА.

Он объясняет, что накопившиеся трудности связаны с долгим игнорированием нужд зимнего содержания города: вместо обновления спецтехники местные власти годами выбирали самый бюджетный вариант — применение песко-соляной смеси для борьбы с льдом.

Согласно данным ДБГ, к 5 февраля 2026 года в Рязани было израсходовано более 7 200 м³ песко-соляной смеси и свыше 8,4 тысяч тонн соли. При этом песок используют глинистый и мелкий, который после таяния снега превращается в пыль, загрязняющую окружающую среду, ухудшающую качество воздуха и наносящую вред обуви, лапам животных и городской инфраструктуре.

Рыбаков также обратил внимание, что спецтехника постепенно выводилась из строя без своевременной замены, а приобретение новой сопровождалось подозрительным завышением цен. В таких условиях даже попытки перейти на более экологичные реагенты или использовать гранитную крошку кажутся неэффективными.