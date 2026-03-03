Рязанские экологи раскритиковали уборку снега в городе

Активист Экологического Рязанского Альянса Евгений Рыбаков подчеркнул наличие глубокой системной проблемы с вывозом снега в Рязани. Об этом написали в телеграм-канале ЭРА.

Он объясняет, что накопившиеся трудности связаны с долгим игнорированием нужд зимнего содержания города: вместо обновления спецтехники местные власти годами выбирали самый бюджетный вариант — применение песко-соляной смеси для борьбы с льдом.

Согласно данным ДБГ, к 5 февраля 2026 года в Рязани было израсходовано более 7 200 м³ песко-соляной смеси и свыше 8,4 тысяч тонн соли. При этом песок используют глинистый и мелкий, который после таяния снега превращается в пыль, загрязняющую окружающую среду, ухудшающую качество воздуха и наносящую вред обуви, лапам животных и городской инфраструктуре.

Рыбаков также обратил внимание, что спецтехника постепенно выводилась из строя без своевременной замены, а приобретение новой сопровождалось подозрительным завышением цен. В таких условиях даже попытки перейти на более экологичные реагенты или использовать гранитную крошку кажутся неэффективными.