Рязанского подрывника железной дороги Сидики* содержат в СИЗО в Ряжске

Рязанского подрывника железной дороги Сидики* содержат в СИЗО в Ряжске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката осужденного.

По словам адвоката, осужденный на 29 лет за подрыв ж/д путей под Рязанью и атаки на военный аэродром Дягилево Руслан Сидики* находится в СИЗО в Ряжске.

Отмечается, что дата апелляции на вынесенный Сидики* приговор пока не назначена. Жалобу в дальнейшем будет рассматривать Апелляционный военный суд в Подмосковье.

Напомним, в мае этого года Сидики* приговорили к 29 годам заключения и штраф. В июне защита осужденного подала апелляцию на приговор.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов