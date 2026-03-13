В ГАИ рассказали об оказании первой помощи пострадавшему в ДТП в Спасском районе

Напомним, авария произошла на 34-ом километре автодороги «Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское». Сотрудники ГАИ Спасского района прибыли на место до приезда других экстренных служб и помогли пассажирам автомобиля «Фольксваген Поло», которым срочно потребовалась медпомощь. Автоинспекторы использовали укладку, наложили повязку на раны одного из пострадавших, чтобы защитить его от грязи и инфекций. Прибывшая бригада скорой помощи доставила пострадавших в ближайшую больницу.

В Госавтоинспекции рассказали об оказании первой помощи пострадавшему в ДТП в Спасском районе. Об этом написала пресс-служба ведомства.

Напомним, авария произошла на 34-ом километре автодороги «Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское».

Сотрудники ГАИ Спасского района прибыли на место до приезда других экстренных служб и помогли пассажирам автомобиля «Фольксваген Поло», которым срочно потребовалась медпомощь.

Автоинспекторы использовали укладку, наложили повязку на раны одного из пострадавших, чтобы защитить его от грязи и инфекций.

Прибывшая бригада скорой помощи доставила пострадавших в ближайшую больницу.