В Рязанской области произошло смертельное ДТП

В пятницу, 13 марта, около 08:20 на 34-м километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ по региону. Известно, что 72-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем «Рено Дастер», столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло», за рулем которого находилась 38-летняя местная жительница. В результате столкновения водитель «Рено Дастер» скончался от серьезных травм. Начальник отделения ГАИ ОМВД России по Спасскому району майор полиции Андрей Елисеев сообщил, что в настоящее время продолжается сбор информации о происшествии.

