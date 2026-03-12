В Рязани на Московском шоссе загорелась квартира
В Рязани произошел пожар в квартире на Московском шоссе. По словам очевидцев, возгорание произошло в доме № 39. На месте работают экстренные службы. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.
В Рязани произошел пожар в квартире на Московском шоссе. Кадры с места происшествия опубликовали местные жители в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани».
По словам очевидцев, возгорание произошло в доме № 39.
На месте работают экстренные службы. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.