В Рязани на Московском шоссе загорелась квартира

В Рязани произошел пожар в квартире на Московском шоссе. По словам очевидцев, возгорание произошло в доме № 39. На месте работают экстренные службы. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших уточняется.