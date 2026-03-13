Рязанец, который якобы вскрывал двери, спьяну перепутал этаж и пытался попасть в чужую квартиру

Правоохранители подтвердили, что на место инцидента выезжали сотрудники полиции, которые задержали молодого человека. Выяснилось, что пьяный рязанец хотел попасть в квартиру к своей девушке, но перепутал этажи и пытался открыть чужую дверь. «Проводится проверка», — отметили в ведомстве.

Фото: «Топор. Рязань».