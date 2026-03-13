В рязанском ЖК трое неизвестных пытались вскрыть квартиры

По словам очевидцев, инцидент произошел 9 марта около 5 часов утра. «Молодые люди пытались вскрыть мою квартиру и не только. У молодых взломщиков были обнаружены две связки ключей. Одного из них задержали. Написано заявление в полицию», — сообщили рязанцы.