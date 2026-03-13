Рязанца, виновного в гибели двух человек в ДТП, отправили в колонию

Рязанца, виновного в гибели двух человек в ДТП, отправили в колонию. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла 8 июня, примерно в 20:00, на 13-м километре автодороги «Фролово-Лесной-Алехово» в Шиловском районе. 25-летний местный житель сел за руль «Киа Рио» пьяным, разогнался до 130-140 км/ч и не справился с управлением, в результате чего врезался в опору освещения.

Два пассажира в возрасте 17 и 25 лет от полученных травм скончались. Водитель и еще один 21-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Суд назначил водителю 8 лет 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года.