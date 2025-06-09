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Опубликованы подробности смертельного ДТП в Рязанской области
Авария произошла 8 июня, примерно в 20:00, на 13-м километре автодороги «Фролово-Лесной-Алехово» в Шиловском районе. По предварительным данным полиции, 25-летний местный житель на «Киа Рио» не справился с управлением, в результате чего врезался в опору освещения. Два пассажира в возрасте 17 и 25 лет от полученных травм скончались. Водитель и еще один 21-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Опубликованы подробности смертельного ДТП в Рязанской области. Их разместила пресс-служба ГАИ по региону.

Авария произошла 8 июня, примерно в 20:00, на 13-м километре автодороги «Фролово-Лесной-Алехово» в Шиловском районе.

По предварительным данным полиции, 25-летний местный житель на «Киа Рио» не справился с управлением, в результате чего врезался в опору освещения.

Два пассажира в возрасте 17 и 25 лет от полученных травм скончались. Водитель и еще один 21-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее появилось видео с места ДТП.