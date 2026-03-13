На нескольких улицах Рязани дали свет после аварии на сетях

Свет погас в 16:05, а появился в 18:36. Без электричества остались жители Касимовского переулка, Окской улицы, Панферовского переулка, Кальной, Касимовского и Солотчинского шоссе, Быстрецкой.