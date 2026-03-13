В Рязани после аварии на сетях отключили свет на восьми улицах и двух шоссе

13 марта в Рязани снова произошло отключение электричества. В 16:05 из-за технологического нарушения на сетях свет пропал сразу в нескольких районах города. Под отключение попали Касимовский переулок, Окская улица, Панферовский переулок, Кальная, Касимовское и Солотчинское шоссе, а также Быстрецкая. На месте уже работает аварийная бригада.