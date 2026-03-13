Минтранс сообщил о перекрытии движения еще по одному мосту в Рязанской области

В Кораблинском округе из-за весенних паводков временно перекроют движение по деревянно-балочному мосту через реку Мостья. Об этом сообщил региональный минтранс. Изменения затронут автодорогу: от а/д «Рязань — Ряжск — Пустотино — Нижняя Ищередь. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.