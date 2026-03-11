В Кораблинском округе два моста закроют из-за весеннего паводка
В Кораблинском округе с завтрашнего дня временно перекроют два моста через реку Проня из-за весеннего паводка. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
Ограничения коснутся следующих объектов:
мост на дороге Кораблино — Молвина Слобода — Хомут — Бестужево — плотина ГРЭС;
мост на дороге Незнаново — Красное — Быково.
Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения движения.