Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 14-15 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене филармонии покажут спектакль «Раневская. Великая насмешница», а в КДЦ «Октябрь» пройдет спектакль «Искусство на линии фронта»

В МКЦ рязанцы смогут увидеть шоу иллюзий «Чудесарий», а также посетить концерт Алексея Гомана.

В клубе «Старый парк» состоится концерт «Путь героя». Фэнтези-хиты со струнным ансамблем".

В галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открылась групповая выставка «Поехали!» под кураторством искусствоведа и художника Татьяны Пунанс.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».