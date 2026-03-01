13 марта 2026 г. в 16:00 в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открывается групповая выставка «Поехали!» под кураторством искусствоведа и художника Татьяны Пунанс.

Проекты Татьяны Пунанс в картинной галерее стали ежегодной традицией для культурной жизни региона. На протяжении многих лет в начале весны галерея представляет новые тематические экспозиции, объединяющие художников из разных уголков России. Эти выставки неизменно становятся заметным событием, вдохновляя зрителей и символически приближая наступление весны.

Среди реализованных в Рязани проектов Татьяны Пунанс — «Движение в сторону весны», «Мои звери», «Элементы» и другие, хорошо знакомые постоянной аудитории галереи. Под профессиональным кураторским взглядом формируется цельная экспозиция, где каждая работа отобрана в соответствии с общей концепцией и художественной задачей проекта.

Новая выставка «Поехали!» обращается к теме движения, дороги и путешествия как источника впечатлений и творческого импульса. В этом году зима выдалась снежной и в силу этого для многих маломобильной, поэтому зрителю необходим глоток свежих, ярких впечатлений, наполненных новыми открытиями и ожиданиями перемен. Выставка дает возможностью почувствовать динамику, энергию движения и предвкушение обновления.

«Поездки и путешествия — главнейшие события жизни. Многие люди даже живут от одной до другой, считая дни, строя планы, проводя маршрут. Жажда новых впечатлений, неожиданные знакомства и встречи, сотни фотографий и яркие рассказы, новые акценты и понимание «чужой жизни», языка, укладов и традиций чрезвычайно украшают нашу повседневную жизнь. Пейзаж, дорога, незнакомая еда, насекомые, жители морей, культурные особенности и памятники прошлого «забирают» себе память, и возникает понимание связи и смысла существования всего, что есть на земле.

Особенно важны поездки — маленькие и большие путешествия — для художника. Творчество питается впечатлениями, особенно новыми, острыми и удивительными. Внимательный взгляд художника замечает детали, нюансы, сценки и декорации происходящих событий. Механизм творчества устроен просто: впечатления поступают, художник отдаёт их в своей версии миру. После новых поездок такая передача происходит особенно быстро и ярко. Хочется так много всего рассказать!

Художники говорят глиной, краской, пером и нитью, используя всё своё красноречие, чтобы показать богатство, мимолётность и хрупкость мира, и это у них получается отлично! Для кого-то предметом обсуждения становится лес, для кого-то — джунгли и пустыни, а кто-то передаёт восторг от прогулки в соседнем парке и пения птиц. Тема выставки очень обширная, каждому знакомая, вызывающая большое желание поделиться. Известны путевые заметки и дорожные дневники художников как некий отдельный жанр, как серия или готовая книга. Главное — не сидеть на месте, а двигаться, стремиться вдаль, вперёд за новыми находками и открытиями. Так что поехали!"Искусствовед Татьяна Пунанс

Выставка объединит мастеров различных направлений и техник, каждый из которых представит собственный художественный «маршрут» — личный опыт впечатлений, переосмысленный в живописи, графике, декоративном искусстве и других формах художественного высказывания.

Проект «Поехали» — это приглашение к движению, внутреннему обновлению и диалогу о том, как впечатления становятся искусством.