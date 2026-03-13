В Рязанской области собралась пробка из-за ДТП с фурой
По словам очевидцев, фуру развернуло на 231-м километре трассы М-5 в сторону Шилова, в районе деревни Подиково, — она перегородила дорогу, и на месте образовался затор.
В Рязанской области собралась пробка из-за ДТП с фурой. Об этом сообщили на странице ВКонтакте «Дороги Рязани».
Фото: «Дороги Рязани».