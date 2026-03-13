В Рязанской области произошло ДТП с грузовым автомобилем

Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». Как отмечают очевидцы, авария случилась на дороге М5 в районе СНТ Колос в сторону области. На кадрах видно, что фура съехала с трассы. На месте раболи сотрудники ДПС. Подробности происшествия пока неизвестны.