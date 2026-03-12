Студентов педвузов привлекут к мониторингу сдачи ЕГЭ

Студентов педагогических вузов в 2026 году привлекут к мониторингу проведения Единого государственного экзамена. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на круглом столе комитета по просвещению в Госдуме, передает РИА Новости. По его словам, на базе педагогических вузов создадут специальные ситуационные центры. Из них студенты будут удаленно следить за ходом экзаменов через систему видеонаблюдения.

Студентов педагогических вузов в 2026 году привлекут к мониторингу проведения Единого государственного экзамена. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на круглом столе комитета по просвещению в Госдуме, передает РИА Новости.

По его словам, на базе педагогических вузов создадут специальные ситуационные центры. Из них студенты будут удаленно следить за ходом экзаменов через систему видеонаблюдения.

Планируется, что к мониторингу привлекут не менее двух тысяч студентов.

Основной период ЕГЭ в 2026 году пройдет с 1 июня по 9 июля. По предварительным данным, экзамены планируют сдавать около 750 тысяч человек.