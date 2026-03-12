Рязань
Опубликован очередной тендер на благоустройство Лесопарка
Согласно сайту госзакупок, стоимость работ — 43,2 миллиона рублей. На территории установят туалетный модуль на две кабинки, восемь «художественных» скамеек и кресел, 12 урн. Также в Лесопарке появится зона для парковки общей площадью три тысячи м², там обновят наружное освещение и тротуары. Кроме того, запланировано обустройство пешеходного настила. Заказчик — управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации. Срок выполнения работ — c момента заключения контракта по 15 августа 2026 года.

Напомним, в 2025 году в Лесопарке появилась километровая гирлянда.

Фото в галерее — сайт госзакупок.